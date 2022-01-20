В РТ на ликвидацию последствий ЧС и выплаты пострадавшим в 2021 году выделили 131 млн рублей

На ликвидацию последствий ЧП и выплаты пострадавшим в 2021 году в РТ выделили 131 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В течение прошлого года произошли семь чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 65 человек, из них 27 погибли. Некоторые случаи были извстны по всей стране, например: взрыв газа в Челнах и крушение самолета под Мензелинском.

За 2021 год на счету пожарных и спасательных подразделений Татарстана более трех тысяч спасенных жизней.

«Всего за прошлый год сотрудники МЧС отреагировали более чем на девять тысяч происшествий», – отметил начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин.