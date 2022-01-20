 В РТ на ликвидацию последствий ЧС и выплаты пострадавшим в 2021 году выделили 131 млн рублей
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В РТ на ликвидацию последствий ЧС и выплаты пострадавшим в 2021 году выделили 131 млн рублей

В течение прошлого года произошли семь чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 65 человек, из них 27 погибли.

Республика
20 января 2022  11:35
Автор:
Эдуард Салихов

На ликвидацию последствий ЧП и выплаты пострадавшим в 2021 году в РТ выделили 131 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В течение прошлого года произошли семь чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 65 человек, из них 27 погибли. Некоторые случаи были извстны по всей стране, например: взрыв газа в Челнах и крушение самолета под Мензелинском. 

За 2021 год на счету пожарных и спасательных подразделений Татарстана более трех тысяч спасенных жизней.

«Всего за прошлый год сотрудники МЧС отреагировали более чем на девять тысяч происшествий», – отметил начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин. 

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