В РТ на март этого года поступило 3,2 млрд рублей из федерального бюджета

На начало марта 2025 года Республика Татарстан получила из федерального бюджета 3,2 миллиарда рублей целевых межбюджетных трансфертов. Эта сумма составляет 4,2% от запланированных поступлений на текущий год.



Средства распределены следующим образом:

Субсидии – 803,1 миллиона рублей;

рублей; Субвенции – 1,7 миллиарда рублей;

рублей; Иные межбюджетные трансферты – 769,3 миллионов рублей;

рублей; Поступления из федеральных фондов – 13,3 миллионов рублей.

Все перечисленные средства имеют целевое назначение и будут направлены на финансирование соответствующих расходных статей бюджета.

Общий объем федеральных средств, запланированных к поступлению в бюджет Татарстана в 2025 году, составляет 69,9 миллиардов рублей.