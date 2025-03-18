В РТ на март этого года поступило 3,2 млрд рублей из федерального бюджета

news_top_970_100
Республика
18 марта 2025  12:12

На начало марта 2025 года Республика Татарстан получила из федерального бюджета 3,2 миллиарда рублей целевых межбюджетных трансфертов. Эта сумма составляет 4,2% от запланированных поступлений на текущий год.
 

Средства распределены следующим образом:

  • Субсидии – 803,1 миллиона рублей;
  • Субвенции – 1,7 миллиарда рублей;
  • Иные межбюджетные трансферты – 769,3 миллионов рублей;
  • Поступления из федеральных фондов – 13,3 миллионов рублей.

Все перечисленные средства имеют целевое назначение и будут направлены на финансирование соответствующих расходных статей бюджета.

Общий объем федеральных средств, запланированных к поступлению в бюджет Татарстана в 2025 году, составляет 69,9 миллиардов рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Госавтоинспекция Казани призывает напомнить детям о ПДД перед каникулами
В РТ на март этого года поступило 3,2 млрд рублей из федерального бюджета
В части домов Советского района Казани 20 марта отключат водоснабжение
Метарологи рассказали какой будет весна 2025 года в Татарстане
В Казани закрыли бар за нарушения санитарных норм
В Казани стартовал чемпионат России по настольному теннису
В РТ прорабатывают возможность строительства ВСМ между Казанью и Закамьем
Минниханов: Снежный барс - напоминание нам о необходимости беречь нашу культурную идентичность