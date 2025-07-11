В РТ на три дня закроют движение по дороге Казань – Йошкар-Ола – Волжск

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Республика
11 июля 2025  16:48
Автор:
Елизавета Черкина

Участок трассы Казань — Йошкар-Ола временно закрывается из-за ремонта. С 14 июля движение по автодороге Казань — Йошкар-Ола – Волжск временно прекращено на небольшом участке в Зеленодольском районе (между км 4,3 и км 4,9). Причина — масштабная реконструкция дороги. Закрытие продлится до 16 июля, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Для объезда предлагаются дорожно-уличные сети Зеленодольска: ул. Сайдашева, просп. Строителей и ул. Машиностроителей. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.
 

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