В РТ на водных объектах погибло девять человек

В Татарстане с начала года на водных объектах зарегистрировано 15 происшествий. В них погибло девять человек, в том числе ребенок. 13 человек удалось спасти.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов. Он отметил, что в 2023 году за аналогичный период число происшествий на воде было меньше на 16%, при этом число погибших было больше на 33%. Юрий Владимирович рассказал, что с начала года пять рыбаков из-за аварий упали в воду, однако их удалось спасти. Троим людям, провалившимся под лед вместе со снегоходами и мотобуксирами, тоже помогли. Пять человек, включая троих детей, застряли в этом году на льду. Их удалось спасти. Спикер отметил, что ранее сезон пользования маломерными судами стартовал с началом навигации на водных объектах. Однако планируется установить одну дату старта сезона - 25 апреля, а также дату завершения - 1 ноября. Тем не менее в зависимости от погодных условий и других обстоятельств они могут корректироваться.

Также Юрий Венедиктов напомнил владельцам маломерных судов: в темное время суток необходимо оснащать свое средство передвижения специальными световыми сигналами, чтобы не сталкиваться с баржами. Венедиктов также подчеркнул, что рыбаки и любители прогулок должны быть осторожнее, гуляя у воды, ведь можно поскользнуться и упасть, а вода сейчас еще довольно холодная. Кроме того, спикер отметил, что нельзя на территории, где проходят крупные суда, использовать, к примеру, доски, водные лыжи, буксируемые маломерными судами. Такой вид развлечений подходит для любого места, где разрешено купание.