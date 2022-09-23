 В РТ на волю выпустили лося, гулявшего в Лаишевском районе
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В РТ на волю выпустили лося, гулявшего в Лаишевском районе

У животного была травмирована нога.

Республика
23 сентября 2022  14:56
Автор:
Ольга Ильина

В Лаишевском районе сотрудники госкомитета Татарстана по биоресурсам отловили лося, который прогуливался по местному пляжу. Само животное вернуться в природу не могло – у него была травма ноги.

На сегодняшний день его здоровью ничего не угрожает, поэтому его выпустили на волю. Новый дом животное обрело в лесах Лаишевского района, сообщили в пресс-службе госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Ранее «КВ» сообщали, в Татарстане грузовик «Камаз» насмерть сбил лося. Животное неожиданно выбежало на трассу и из-за этого водитель не успел затормозить.

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