В РТ нашли водителя, которые скрылся с места смертельного ДТП

19 марта в Ютазинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 35-летнего пешехода, который в темное время суток находился на проезжей части вне населенного пункта без световозвращающих элементов на одежде. В результате аварии пешеход скончался на месте.

После наезда водитель скрылся с места происшествия. Однако на месте ДТП были обнаружены элементы кузова, предположительно от автомобиля марки «ГАЗ». Благодаря этим деталям и данным с камер автоматической фиксации нарушений ПДД, полицейские смогли установить предполагаемый автомобиль.

Водитель был найден и доставлен в отделение полиции для дачи показаний. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Эксперты напоминают, что пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы в темное время суток, особенно вне населенных пунктов. Это значительно снижает риск наезда и помогает водителям вовремя заметить человека на дороге.

Напомним, что с начала года в республике уже зафиксировано несколько случаев ДТП с участием пешеходов, что подчеркивает необходимость усиления профилактической работы.

Полиция продолжает расследование инцидента, и в ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения по делу.