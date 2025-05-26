В РТ назовут лучших экспортеров по 13 направлениям

28 мая в Казани состоится церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». Мероприятие, организованное Фондом поддержки предпринимательства РТ при поддержке Министерства экономики республики, приурочено ко Дню российского предпринимательства.

На конкурс поступило 249 заявок от компаний малого и среднего бизнеса со всего Татарстана. Наибольшую активность, помимо столичных предприятий, проявили предприниматели из Набережных Челнов, Зеленодольска и Альметьевского района. Участники представляют около 10% от общего числа экспортеров республики в сегменте МСП, который насчитывает свыше 2 тысяч компаний.

Эксперты оценят достижения бизнеса в 13 специализированных номинациях, охватывающих ключевые секторы экономики: промышленность, АПК, сферу услуг и высоких технологий. Отдельные категории предусмотрены для женщин-предпринимателей, молодых бизнесменов и компаний, демонстрирующих значительный рост экспортных показателей («Прорыв года»).

Особое внимание уделят креативным индустриям, социальному предпринимательству и инновационным разработкам. Также определят лидеров в оригинальных номинациях – за освоение новых географических рынков, включая самые экзотические направления, и за лучшие показатели среди семейных предприятий.

Победители получат возможность представить Татарстан на федеральном этапе конкурса с дополнительными баллами в рейтинге. Главным призом для лауреатов основных номинаций станет участие в международной выставке за границей с персональным выставочным стендом.

Торжественное мероприятие пройдет в Доме предпринимателя (Казань) в 15:00. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и призван стимулировать внешнеэкономическую активность татарстанских компаний.