В РТ нетрезвый водитель вылетел из авто после ДТП и погиб

В Ютазинском районе произошла трагедия. Водитель автомобиля Lada погиб в результате ДТП. Авария случилась 21 июня на 25-м километре трассы Стярле-Каразерик-Уруссу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Фото: Госавтоинспекция РТ

По данным Госавтоинспекции, водитель был за рулем в нетрезвом состоянии. Не пристегнутый ремнем безопасности, который оказался заблокированным за спинкой сиденья, он был выброшен из салона и погиб на месте происшествия.