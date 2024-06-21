В РТ нетрезвый водитель вылетел из авто после ДТП и погиб

news_top_970_100
Республика
21 июня 2024  10:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Ютазинском районе произошла трагедия. Водитель автомобиля Lada погиб в результате ДТП. Авария случилась 21 июня на 25-м километре трассы Стярле-Каразерик-Уруссу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Фото: Госавтоинспекция РТ

По данным Госавтоинспекции, водитель был за рулем в нетрезвом состоянии. Не пристегнутый ремнем безопасности, который оказался заблокированным за спинкой сиденья, он был выброшен из салона и погиб на месте происшествия.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань и китайский город Циндао стали городами-побратимами
В Татарстане полуторагодовалый малыш упал с 3 этажа на асфальт
В Татарстане назвали профессии, где испытывается дефицит кадров
Казанские вертолеты АНСАТ испытают на отечественных двигателях
В Татарстане участились случаи ДТП с участием диких животных
Шесть автомобилей столкнулись на Чистопольской улице в Казани
Владимир Путин приветствовал участников форума БРИКС+
Стала известна программа Сабантуев в посёлках Дербышки и Мирный