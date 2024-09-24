В РТ обманули мужчину, который дал взятку, чтобы его дочь получила водительские права

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Республика
24 сентября 2024  16:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей республики, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в сентябре 2023 года житель Тукаевского района, чья дочь не смогла сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения, решил прибегнуть к услугам посредников. Обратившись к знакомому с просьбой помочь в передаче взятки сотрудникам ГИБДД, мужчина передал ему 50 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы дочери проставили оценку об успешной сдаче экзамена.

Знакомый, в свою очередь, обратился к еще одному мужчине, который выдавал себя за человека, имеющего связи в ГИБДД. В результате деньги были присвоены злоумышленниками.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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