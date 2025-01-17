В РТ оборудовали 100 мест для купания на Крещение

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, в предстоящий праздник Крещения Господня в республике будет организованно 100 мест, в которым можно будет окунуться в воду.

Оборудованные места для купания будет организованы в 37 муниципальных образованиях. Из них 20 мест расположатся на реках, 26 объектов на прудах и озерах, а остывшие 54 – на родниках.

Ведомство напоминает об основных правилах, при купании: необходимо разогреть тело, выбрать нескользкую обувь для подхода к проруби и обязательно окунаться только в специально оборудованные местах, под присмотром спасателей.