В РТ ограничили скорость для владельцев маломерных судов

В вышедшем постановлении, подписанным Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным сообщается о новых правилах для владельцев маломерных судов Татарстана.

Так, согласно новым правилам, вводится ограничение скорость до 10 км/ч в пределах 50 метров и зон массового отдыха и стоянок судов. Кроме того, в рамках того же радиуса в населенных пунктах скорость не должна превышать 15 км/ч, а у водных объектов, признанных памятниками регионального значения, и вовсе 5 км/ч.

Помимо прочего в документе прописаны даты навигационного периода для маломерных судов. Отныне это время с 25 апреля по 1 ноября.