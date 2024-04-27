В РТ определили максимальный тариф на платных парковках

Как следует из постановления Кабина Министров РТ, максимальный тариф в Татарстане составит 140 рублей за час парковки. Из документа так же следует, что вычисляется размер оплаты по сложной формуле, в которой учитываются стоимость проезда на общественном транспорте и месячный среднедушевой доход, к которым применяются различные коэффициенты.

В постановлении также есть рекомендации для владельцев парковок выставлять тариф, который будет способствовать заполняемости в диапазоне 70 – 85%. Для этого рекомендуется оценивать заполняемость раз месяц или квартал.

Напомним, что ранее мэрия сообщала, что городские парковки будут бесплатными на майские праздники.