В РТ определили максимальный тариф на платных парковках

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Республика
27 апреля 2024  19:23

Как следует из постановления Кабина Министров РТ, максимальный тариф в Татарстане составит 140 рублей за час парковки. Из документа так же следует, что вычисляется размер оплаты по сложной формуле, в которой учитываются стоимость проезда на общественном транспорте и месячный среднедушевой доход, к которым применяются различные коэффициенты. 

В постановлении также есть рекомендации для владельцев парковок выставлять тариф, который будет способствовать заполняемости в диапазоне 70 – 85%. Для этого рекомендуется оценивать заполняемость раз месяц или квартал.

Напомним, что ранее мэрия сообщала, что городские парковки будут бесплатными на майские праздники.

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