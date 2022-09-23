 В Татарстане 17 предпринимателей получили гранты на возведение глэмпингов
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В Татарстане 17 предпринимателей получили гранты на возведение глэмпингов

На грантовые средства будет построено более 200 домиков, в которых разместят более 700 койко-мест.

Республика
23 сентября 2022  16:20
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане определили победителей конкурса по выдаче субсидий на создание модульных глэмпингов. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Софинансирование на развитие проектов загородного туризма получат 17 предпринимателей и организаций в 10 районах республики. На 280 млн рублей выданных субсидий будет создано девять новых средств размещения и еще восемь планируются к расширению. В общем будет построено более 200 домиков, в которых разместят более 700 койко-мест.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в новом туристическом сезоне откроют новые объекты для загородного отдыха. По подсчетам представителей туриндустрии, в летнем сезоне за городом отдохнут 75 тыс. туристов. По информации Госкомитета РТ по туризму, всего в республики есть 287 баз отдыха, глэмпингов и кемпингов. В них могут разместить 4,5 тыс. туристов.

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