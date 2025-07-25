В РТ определили сроки восстановления фасада ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА

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Город
25 июля 2025  20:26

Правительство Татарстана утвердило механизм финансирования восстановительных работ в жилом комплексе «Лазурные небеса», пострадавшем во время атаки беспилотников в декабре 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, средства на ремонт будут выделены из резервного фонда Татарстана через Министерство строительства РТ. Муниципальные власти Казани должны до 31 августа 2026 года завершить все восстановительные работы в поврежденном 37-этажном доме на проспекте Альберта Камалеева.

Для получения финансирования городским властям необходимо разработать детальный план ремонтных работ, заложить соответствующие средства в местный бюджет и заключить соглашение с Минстроем РТ. Заявки будут рассматриваться в ускоренном порядке – решение принимается в течение 10 дней после подачи полного пакета документов, а перевод средств осуществляется за 5-10 рабочих дней.

Особое внимание уделяется контролю за целевым использованием средств. В случае выявления нарушений или невыполнения работ в установленные сроки, выделенные деньги должны быть возвращены в республиканский бюджет в течение месяца.

Напомним, что в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года в Казани пострадали несколько жилых домов, включая ЖК «Лазурные небеса», где произошло возгорание в двух квартирах и был поврежден фасад здания. Ранее жители обратились за помощью к главе республики Рустаму Минниханову, после чего было принято решение о полном восстановлении дома.

Особую сложность представляет ремонт фасадных конструкций, для которого требуются импортные материалы. 

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