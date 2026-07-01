В РТ определят единый порядок медосмотра для иностранцев

В республике готовится к утверждению новый регламент прохождения обязательных медицинских проверок для иностранных граждан и лиц без гражданства. Проект указа Раиса Татарстана в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу. Документ призван упорядочить всю процедуру – от первичного осмотра до лабораторных исследований – и создать в регионе унифицированную систему медицинского контроля за прибывающими мигрантами.

В проекте чётко прописан перечень учреждений, которые получат право проводить такие осмотры, химико-токсикологические тесты и обследования на наличие социально опасных инфекций. В список вошли шесть организаций: республиканские диспансеры – кожно-венерологический, противотуберкулёзный, наркологический, а также Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Кроме того, в перечень включены специализированная коммерческая структура, занимающаяся медосвидетельствованием иностранцев, и медико-санитарная часть Казанского федерального университета.

Главная задача нового порядка, как поясняется в документе, – обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность региона и чётко регламентировать все этапы проверок для приезжающих из-за рубежа.