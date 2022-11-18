 В Татарстане приставы оштрафовали на 9,5 млн рублей коллекторские и микрофинансовые организации
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В Татарстане приставы оштрафовали на 9,5 млн рублей коллекторские и микрофинансовые организации

Коллекторы превышали полномочия и оказывали на должников давление.

Республика
18 ноября 2022  12:58
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Татарстане оштрафовали на 9,5 млн рублей коллекторские и микрофинансовые организации. Об этом сообщают в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

За 10 месяцев сотрудники Управления составили 186 протоколов по делам об админиистративных правонарушениях. Коллекторов привлекали к ответственности из-за того, что они превышали установленный лимит телефонных звонков, направляли должнику сообщения со скрытого номера с требованием о возврате просроченной задолженности, вводили должника и иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, оказывали психологическое давленин на должника.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане вдвое сократилось число коррупционных ситуаций.

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