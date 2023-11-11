В РТ открылся 17-й пункт раздачи горячего питания «Приют человека»

Так, на открытии нового пункта «Приюта человека» присутствовал заместитель муфтия РТ Равиль хазрат Зуферов.

«Я благодарю всех неравнодушных меценатов. Ребята совершают настоящее благое дело — это помощь нуждающимся, которые находятся в трудном положении. Они помогают людям возвращаться к полноценной жизни в обществе», — подчеркнул он.

Предприниматели, руководство Высокогорского района и соборная мечеть поддерживают инициативу по раздаче горячего питания. Каждый день готовят блюда в одном из кафе города и доставляют в пункт питания. Люди могут приходить пообедать в павильоне с понедельника по субботу с 11:00 до 12:00. В меню предлагаются различные блюда, включая супы, каши с мясом, плов, чай, пироги и другое. В каждый пункт ежедневно поставляют более 2 тысяч порций готовой пищи.

С начала проекта уже раздали более 65 тысяч порций еды. Руководство Высокогорского района выражает благодарность за открытие нового пункта горячего питания и надеется, что он будет долго служить и помогать нуждающимся. В дальнейших планах открытие пунктов раздачи горячего питания в Ульяновске, Кировском районе Казани и Зеленодольском районе. Эти пункты помощи будут предоставлять только раздачу пищи, в то время как в Казани будет доступен центральный пункт помощи, где людям будет предоставлена широкая гамма услуг. Эти пункты придут на помощь пенсионерам, малоимущим, бездомным, инвалидам, многодетным семьям и людям, находящимся в сложной ситуации.

«Сегодня по Татарстану мы открыли 17ый пункт раздачи горячего питания. Хочу выразить слова благодарности всем предпринимателям - благотворителям сообщества «Меценаты», это порядка 250 человек. Когда мы объединились мы ставили себе цель – ежемесячно открывать новые точки раздачи горячего питания. В ближайшем будущем планируем открыть точки в Кировском районе Казани, а также в Зеленодольском муниципальном районе. Проект приобретает федеральный масштаб – на следующей неделе открытие приюта в г. Ульяновск» - Ильяс Гимадов.