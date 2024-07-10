В РТ открылся первый парк альпак: пушистые обитатели покорили Зеленодольск

В Зеленодольском районе Татарстана открылся первый в республике парк альпак, став третьим подобным объектом в России после Сочи и Воронежа. В загородном клубе «Свияга» обустроена территория площадью 2,5 гектара, где обитают 21 альпака, 20 кроликов редких пород, а также маралы. Об этом пишет пресс-служба исполкома.

Фото: телеграм-канал «Новости Зеленодольска»

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Госкомитета по туризму Татарстана, руководство Зеленодольского района, а также сотрудники парка. Вместо традиционной красной ленточки был перекушен морковный ленточный «тортик» – честь был удостоен альпаки с редким окрасом по кличке Пегас.

Парк предлагает посетителям экскурсии с сопровождением гидов, которые проводятся каждые 30 минут. Для комфорта животных организованы большие вольеры, а посещение ограничено 6 группами в день, каждая из которых может включать не более 35 человек.

Стоимость одной альпаки может превышать 500 тысяч рублей и зависит от окраса, пола и других факторов. Животные, представленные в парке Зеленодольского района, привезены из Сочи, где расположена самая большая ферма альпак в России.

Открытие парка альпак в Зеленодольске станет новой туристической достопримечательностью республики, привлекая как местных жителей, так и туристов.