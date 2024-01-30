В РТ пациентам впервые пересадили собственные стволовые клетки и спасли от рака крови

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Что же такое аутотрансплантация костного мозга простыми словами? Это когда пациенту пересаживают собственные стволовые клетки и тем самым спасают от смертельного недуга. Ранее нашим татарстанским пациентам приходилось на такую операцию ездить в Москву, Санкт-Петербург, Самару и другие города, потому как аутотрансплантацию костного мозга делали только там. Однако это вызывало ряд определенных сложностей. К примеру, на одном из этапов этой процедуры у пациента обостряются все хронические болезни и ему необходимо быть под наблюдением ряда врачей и лишний раз не выходить на улицу, минимизировать контакты с людьми.

- В конце декабря прошлого года мы провели две такие операции пациентам с множественной миеломой - 50-летней женщине из Нижнекамска и 56-летнему мужчине из Арского района, - рассказал «КВ» заведующий отделением гематологии РКБ, главный гематолог Минздрава РТ Михаил Кунст. - Миелома - это рак крови с поражением костного мозга, костей и почек. Каким образом проходит аутотрансплантация костного мозга? Вначале пациенту проводят небольшую дозу химиотерапии, чтобы подавить нездоровые клетки. Далее организм стимулируется для активной выработки новых стволовых клеток. Когда организм вырабатывает 5 млн клеток на килограмм веса, мы проводим у пациента забор его собственных стволовых клеток. Эти клетки выглядят как пакет с обычной кровью. Их замораживают в жидком азоте в биобанке Казанского федерального университета.

Тем временем пациента мы отпускаем домой, а через недели три его госпитализируют и с помощью химиотерапии уничтожают все клетки. Дальше в течение суток пациент должен находиться в стерильных условиях, а затем мы ему вводим его же стволовые клетки. В итоге через несколько дней организм с помощью своих клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга. То есть происходит обновление костного мозга. После проведенной операции пациенты находятся в ремиссии. Благодаря полному обновлению стволовых клеток риск рецидива уменьшается в разы. Кстати, наши первые пациенты уже выписаны из больницы и находятся дома, чувствуют себя хорошо, принимают поддерживающую терапию. В течение первого года пациенты будут приезжать в клинику раз в три месяца, затем раз в полгода, дальше - еще реже.

Михаил Александрович уточнил, что решение о проведении аутотрансплантации костного мозга выносит целый мультидисциплинарный консилиум. Прежде всего пациент должен выдержать высокодозную химиотерапию, кроме того, собранных клеток должно хватить для восстановления. Как правило, рассматриваются пациенты до 65 лет, потому как в более зрелом возрасте стволовые клетки вырабатываются медленнее.

Доктор отметил, что гематологические заболевания занимают около 5% среди прочих онкологических заболеваний. В Татарстане, продолжил он, порядка 5,8 тыс. человек с гематологическими заболеваниями, из них более 500 страдают миеломой (ежегодно число страдающих этим недугом увеличивается на 40 - 50 человек), около 3 тыс. - лимфомой.

- В нашей республике аутотрансплантация костного мозга довольно востребована, - подчеркнул Кунст. - В год она необходима примерно 20 - 30 пациентам. В первом полугодии этого года уже запланированы три такие операции.