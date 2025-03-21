В РТ перевели 150 тысяч рабочих мест госслужащих на российскую ОС Astra Linux

К началу 2025 года в Татарстане завершился масштабный проект по переводу более 150 тысяч рабочих мест государственных служащих на российскую операционную систему Astra Linux. Об этом сообщил заместитель генерального директора группы компаний ICL Сергей Соловьев в интервью РБК. В рамках проекта были охвачены 82 министерства и ведомства республики.

Для успешной адаптации к новой системе проведено обучение для 1,2 тысячи сотрудников. Кроме того, создан центр компетенции импортозамещения, где более 200 специалистов оказывают техническую поддержку госорганам.

«Это важный шаг к цифровому суверенитету. Следующими этапами станут импортозамещение офисных программ, прикладного ПО и аппаратных платформ», — подчеркнул Соловьев.

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов добавил, что в республике планируется внедрить виртуальные рабочие места. «Сотрудники будут использовать тонкие клиенты, управляемые централизованно. Это снизит затраты и упростит администрирование», — отметил он.

Еще одним ключевым направлением станет проект «Киберустойчивый регион», направленный на повышение информационной безопасности. Методология CyberYool, разработанная компанией Innostage, позволит оценить и усилить киберзащищенность предприятий и отраслей.

«CyberYool станет основой для формирования индекса киберзащищенности, что поможет повысить устойчивость как отдельных компаний, так и целых секторов экономики», — пояснил директор по операционному управлению бизнесом Innostage Кирилл Семенихин.

Жксперты считают, что подобные инициативы укрепят цифровую инфраструктуру Татарстана и обеспечат его технологическую независимость.