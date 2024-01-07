В РТ перевыполнен план по национальному проекту «Демография»

По проекту «Старшее поколение» в Татарстане были доставлены в медицинские организации 61,2 тыс. сельских жителей старше 65 лет, прошли диспансеризацию 45,2 тыс. человек. В рамках создания системы ухода за пожилыми и инвалидами социальными услугами охвачены 5,1% от общего числа нуждающихся. По проекту «Содействие занятости» обучение прошли более 8,3 тыс. человек, трудоустроены 76%. Временную занятость получили 1,7 тыс. работников, на общественных работах были заняты 636 безработных.

В Татарстане созданы 33 приемные семьи для пожилых граждан и инвалидов. Также оборудованы 27 пунктов проката технических средств реабилитации на базе центров социального обслуживания. Общая сумма затрат - 87,35 млн рублей, из которых 70,75 млн из федерального бюджета и 16,59 млн из республиканского. По проекту "Содействие занятости" в 2023 году обучение прошли более 8,3 тыс. жителей при плане в 6,9 тыс. человек, а после обучения трудоустроены 76% при плане в 75%.