В РТ планируют ввести штрафы за нарушение правил содержания домашних животных

В Татарстане рассматривается вопрос о введении административной ответственности для владельцев домашних животных, нарушающих правила их содержания. Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики, был поддержан депутатами на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Согласно документу, граждане, нарушающие правила содержания домашних животных, будут подвергаться штрафам. В частности, штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей предусмотрен за содержание питомцев в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях, а также за отсутствие обязательной регистрации собак. Если владелец повторно нарушит требование о регистрации собаки, штраф составит 5 тысяч рублей.

Федеральное законодательство предоставляет регионам право устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, включая правила их выгула. В Татарстане такие требования уже закреплены постановлением Правительства республики. Согласно этим нормам, запрещено содержание животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях, а также введена обязательная регистрация собак.

Инициатива направлена на повышение ответственности владельцев животных и улучшение условий проживания в многоквартирных домах. Законопроект также призван обеспечить безопасность граждан и предотвратить конфликты, связанные с неправильным содержанием домашних питомцев.

Эксперты отмечают, что подобные меры помогут упорядочить содержание животных в городской среде и снизить количество случаев, связанных с нарушением санитарных норм и правил общественного порядка. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета РТ.