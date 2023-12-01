В РТ почти 280 тыс. человек получают пенсию по инвалидности

В общей сложности в Татарстане насчитывается 279 тыс. граждан, получающих пенсию по инвалидности, более 17,5 тыс. из них - дети. О мерах поддержки, оказываемых им, рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Гражданин может получать сразу две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности, если он признан инвалидом вследствие военной травмы или инвалидом Великой Отечественной войны.

Пенсии по инвалидности назначаются автоматически, без необходимости обращения гражданина в Соцфонд. Инвалидам нужно только подать заявление о способе доставки пенсии через МФЦ или «Госуслуги».

Гражданам с инвалидностью, включая детей-инвалидов, у которых есть медицинские показания на владение транспортными средствами, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Эта компенсация выплачивается ежегодно. В Республике Татарстан было принято 617 положительных решений о ее предоставлении.

Инвалиды в республике имеют право на получение электронного сертификата, который может быть использован для покупки технических средств реабилитации. Такие сертификаты привязываются к банковским картам «Мир».

Для получения электронного сертификата необходимо подать заявление в Социальный фонд или на портале госуслуг. В рамках одного заявления можно указать несколько видов технических средств, тогда будет назначено несколько сертификатов. Фонд выплачивает денежную компенсацию в случае, если инвалид самостоятельно приобрел техническое средство реабилитации, указанное в его индивидуальной программе.

Соцфонд РТ также обеспечивает лицам с ОВЗ дорогостоящие протезы и необходимые транспортные средства. В этом году было выдано 38 автомобилей для жителей Татарстана с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также протезы с микропроцессорным управлением на сумму более 5 млн рублей.

В республике осуществляются выплаты для лиц, обеспечивающих уход за инвалидами, также они имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные. Компенсация по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет составляет 1,2 тыс. ежемесячно. Родители или опекуны ребенка-инвалида получают 10 тыс. рублей.

Кстати

Ежегодно в России с 1 по 10 декабря проводится декада инвалидов, а 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.