В РТ почти 4 тысячи человек обратились в больницу из-за укусов клещей

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Республика
25 мая 2025  19:38

Как сообщается Роспотребнадзор РТ, с начала года в больницы обратилось 3948 человек, после укусов клещей. Более 1000 обращений – дети. Было взято на анализ 1821 клещ, в 0,65% случаев (12 клещей) был обнаружен энцефалит.

Что касается городов республики, то лидирующее положение занимает Казань, с 1112 случаями обращений, далее следуют Набережные Челны – 576 обращений, а еще 361 случай приходится на Нижнекамский район.

Ведомство отмечается, что в данный момент план по прививкам от клещевого энцефалита выполнен на 56%.

 

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В РТ почти 4 тысячи человек обратились в больницу из-за укусов клещей
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