В РТ поддержат проекты технологических предпринимателей

Участники смогут представить свои проекты экспертам из разных областей. Мероприятие организовано для ускорения коммерциализации идей будущих лидеров научно-технологических проектов. Программа поддерживается университетом «Сколково» при содействии Минэкономики Татарстана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В прошлом году в рамках программы «Студенческий стартап» было выбрано 1 тыс. победителей, получивших грант в размере 1 млн рублей. В этом году поддержку для открытия бизнеса получили 1,5 тыс. молодых предпринимателей, из которых 442 - жители Татарстана. Участники программы «Навигатор инноватора» пройдут практическую работу в командах с экспертами, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки и разработать свои проекты. По итогам программы они получат сертификат от «Сколково».