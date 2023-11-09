В РТ поддержат проекты технологических предпринимателей

С 14 по 17 ноября в казанском технопарке «ИТ-парк» пройдет обучающий курс «Навигатор инноватора», в котором примут участие победители «Студенческого стартапа». На данный момент идет прием заявок.

Республика
9 ноября 2023  12:32
Автор:
Владислав Косолапкин

Участники смогут представить свои проекты экспертам из разных областей. Мероприятие организовано для ускорения коммерциализации идей будущих лидеров научно-технологических проектов. Программа поддерживается университетом «Сколково» при содействии Минэкономики Татарстана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В прошлом году в рамках программы «Студенческий стартап» было выбрано 1 тыс. победителей, получивших грант в размере 1 млн рублей. В этом году поддержку для открытия бизнеса получили 1,5 тыс. молодых предпринимателей, из которых 442 - жители Татарстана. Участники программы «Навигатор инноватора» пройдут практическую работу в командах с экспертами, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки и разработать свои проекты. По итогам программы они получат сертификат от «Сколково».

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