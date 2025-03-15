В РТ погиб водитель снегохода провалившись под лед

В Татарстане на реке Каме произошла трагедия: снегоход с водителем и пятью рыбаками, которые находились в санях, провалился под лед. Инцидент произошел в 3 километрах от берега, недалеко от горы Лобач у поселка Камское Устье. Водитель снегохода погиб, а пятеро рыбаков были спасены.

По предварительной информации, снегоход тянул за собой сани-волокуши, на которых находились пять рыбаков. В момент провала под лед трое из них оказались в воде, но смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Однако из-за удаленности от берега и сложных условий они не смогли добраться до суши самостоятельно.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели с временного поста, которые использовали судно на воздушной подушке для эвакуации пострадавших. Тело погибшего водителя было извлечено из воды, а пятеро рыбаков доставлены на берег. Их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.

Спасательные службы Татарстана напоминают, что лед на водоемах региона уже не выдерживает даже веса человека, не говоря о мототехнике. Выход на лед, особенно в весенний период, крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.

«Выходить на лед, а тем более выезжать на снегоходах или другой технике, сейчас смертельно опасно. Лед стал тонким и непрочным из-за потепления. Мы призываем всех жителей и гостей республики быть предельно осторожными и воздержаться от выхода на лед», — заявили в спасательной службе.