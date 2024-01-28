В РТ появится удостоверение многодетных семей, дающих право на соцуслуги

«Экспертный клуб» Татарстана провел дискуссию, посвященную возможным дополнительным мерам поддержки многодетных семей в регионах.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Ларионова отметила, что ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, и каждый регион самостоятельно принимал решения.

По мнению эксперта, закрепление статуса на федеральном уровне «позволит сохранить гарантированные пособия и выплаты по рождению и воспитанию детей, будет продолжена работа по трудовой поддержке многодетных родителей, предоставления им возможности получения дополнительного профобразования и качественной занятости». Она также сообщила, что появится удостоверение, которое будет давать право на получение социальных услуг. Кроме того, разрабатывается система информирования, которая позволит оперативно сообщать семьям о полагающихся им льготах.

Ларионова добавила, что каждый регион получит возможность устанавливать дополнительные льготы и расширить перечень мер помощи в сфере здравоохранения, ЖКХ, дошкольного и среднего образования, обеспечения жильем, проезда в транспорте.

Депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев выразил мнение, что меры поддержки многодетных семей стимулируют родителей к рождению и воспитанию трех и более детей. Он также подчеркнул важность сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей для повышения рождаемости.

Доктор педагогических наук Ольга Павлова назвала указ Президента долгожданным для тысяч многодетных семей страны, а также тех, кто планировал расширение семьи. Она также отметила, что регионы вправе устанавливать дополнительные меры поддержки многодетных семей сверх федеральных.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко подчеркнула, что в России практически ежегодно обновляются меры поддержки многодетных семей. Она также выразила мнение, что создание банка данных о многодетных семьях должно быть направлено на облегчение супругам получения информации о положенных мерах соцподдержки.