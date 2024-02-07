В РТ появятся охранные зоны для борьбы с коттеджной застройкой у водоемов

В республике будут созданы 73 охранные зоны для водных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для борьбы с застройкой коттеджами.

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Республика
7 февраля 2024  17:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков в ходе итоговой коллегии ведомства.

«По площади особо охраняемых природных территорий к площади субъекта Татарстан занимает лидирующие позиции. Однако есть серьезная проблема — несмотря на наличие статуса ООПТ, в муниципальных образованиях продолжается выделение земельных участков под строительство коттеджных посёлков вдоль водоемов, являющимися охраняемыми территориями. А это, в свою очередь, создает риски деградации водных объектов, что чревато пересыханием малых рек, заилением и обмелением озёр, отражается на водности рек и водохранилищ», — прокомментировал он.

Батков подчеркнул, что все эти проекты уже получили согласование со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления. Он также рекомендовал в будущем учитывать границы охраняемых зон, не выделять участки под застройку на берегах водных объектов особо охраняемых природных территорий.

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