В РТ предложили передавать в региональные бюджеты часть табачных акцизов

В ПФР потери от нелегального оборота табачной продукции составили порядка 17 млрд рублей. Эксперты в ходе круглого стола в ТПП РТ обсудили, как можно мотивировать регионы бороться с контрафактом.

В III-IV кварталах прошлого года доля незаконного оборота табачной продукции в Приволжском федеральном округе составила 10%. Ирина Бушина, директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, отметила, что по всей России этот показатель достигает 13,4%, в то время как в Татарстане цифры еще ниже - 9,5%.

Сергей Рябухин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщил о разработке проекта, согласно которому 15% акцизов будут передаваться регионам. Это должно повысить заинтересованность регионов в борьбе с контрафактом. Однако Марат Галеев, член комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, считает, что этот показатель должен быть увеличен до 33% для всех уровней бюджета.

«Мы считаем, что тем странам, которые готовы к применению, целесообразно начинать использование навигационных пломб в двустороннем порядке. Остальные страны необходимо стимулировать, чтобы они ускорились. Это облегчит работу таможенных и других контрольно-надзорных органов по выявлению нелегальных поставок», — прокомментировал менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин.

Участники мероприятия также отметили экономические проблемы на пути борьбы с контрафактом, такие как несогласованные акцизные ставки в рамках Таможенного союза ЕАЭС. Они подчеркнули важность использования навигационных пломб для предотвращения нелегальных поставок и привели пример введения внесудебной блокировки сайтов для борьбы с онлайн-торговлей контрафактной табачной продукцией.