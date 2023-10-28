В РТ продлили срок приема заявок на конкурс «Инженер года»

Подать заявку на участие в IV республиканском конкурсе «Инженер года» можно до 7 ноября. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Иван Колчин.

Республика
28 октября 2023  09:07
Автор:
Владислав Косолапкин

Прием заявок на конкурс начался 19 сентября. Проект призван поспособствовать развитию положительного позиционирования и популяризации инженерных и рабочих профессий, а также обеспечить квалифицированным персоналом ключевых предприятий базовых отраслей экономики региона. Конкурсанты разделены на три категории: "Будущие инженеры", "Молодость, успех, перспектива" и "Опыт, достижения, компетентность".

За три года конкурса в нем приняли участие 816 человек. Подать заявку и ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте конкурса ИНЖЕНЕРГОДАРТ.РФ.

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