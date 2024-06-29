В РТ продолжается масштабная модернизация здравоохранения

В 2024 году в Татарстане планируют построить 29 новых объектов здравоохранения и провести капитальный ремонт 105 существующих медицинских учреждений. На эти цели из республиканского бюджета выделено 2,12 миллиарда рублей. Реализация проектов ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного здравоохранения» в Татарстане ежегодно строятся ФАПы, проводится капитальный ремонт медицинских учреждений, происходит их переоснащение современным оборудованием, закупается автотранспорт.

За последние 12 лет в республике построили 714 ФАПов и 51 врачебную амбулаторию, провели капитальный ремонт в 1466 ФАПах, 95 врачебных амбулаториях и 18 участковых больницах.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента страны Владимира Путина. Они охватывают ключевые направления развития страны, включая «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

В феврале 2024 года Владимир Путин анонсировал запуск новых национальных проектов: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».