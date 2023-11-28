В РТ продолжается рост заболеваемости ковидом

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Большинство случаев заболевания пришлось на штамм омикрон. Обычно пациенты переносят инфекцию почти бессимптомно или по типу ОРВИ. В общей сложности в республике за этот год было зарегистрировано 17,1 тыс. случаев заболевания ковидом. По словам представителя Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в республике в последний месяц стабилизировалась.

На прошлой неделе в Татарстане было зарегистрировано 16 тыс. случаев заболевания ОРВИ - на 10,5% больше, чем неделей ранее. В то же время в республике был выявлен 81 случай инфицирования гриппом. С начала года таковых зарегистрировано 165.

Среди выявленных случаев гриппа 74 приходится на штамм H3N2, 21 - на грипп В, 7 - на штамм H1N1. Еще 58 человек заразились нетипированным гриппом.

Владимир Жаворонков отметил, что только 2% заболевших были госпитализированы, большинство из них - дети.

Вместе с тем Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане от гриппа привились только 45% населения - 1,8 млн человек. Для сдерживания заболевания необходимо достичь показателя в 60%.