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В РТ продолжается рост заболеваемости ковидом

За прошедшую неделю в республике было выявлено 600 новых случаев заболевания ковидом. Рост заболеваемости за неделю составил 4%.

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Газета «Казанские ведомости»
28 ноября 2023  10:47
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Большинство случаев заболевания пришлось на штамм омикрон. Обычно пациенты переносят инфекцию почти бессимптомно или по типу ОРВИ. В общей сложности в республике за этот год было зарегистрировано 17,1 тыс. случаев заболевания ковидом. По словам представителя Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в республике в последний месяц стабилизировалась.

На прошлой неделе в Татарстане было зарегистрировано 16 тыс. случаев заболевания ОРВИ - на 10,5% больше, чем неделей ранее. В то же время в республике был выявлен 81 случай инфицирования гриппом. С начала года таковых зарегистрировано 165.

Среди выявленных случаев гриппа 74 приходится на штамм H3N2, 21 - на грипп В, 7 - на штамм H1N1. Еще 58 человек заразились нетипированным гриппом.

Владимир Жаворонков отметил, что только 2% заболевших были госпитализированы, большинство из них - дети.
Вместе с тем Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане от гриппа привились только 45% населения - 1,8 млн человек. Для сдерживания заболевания необходимо достичь показателя в 60%.

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