В РТ пройдет благотворительный турнир по гольфу

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Республика
17 мая 2024  09:32
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане 25 и 26 мая на двух площадках пройдет третий международный благотворительный турнир по гольфу «Ак чәчәкләр». Собранные на нем средства направят на нужды двух казанских хосписов. 

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. Он отметил, что турнир объединяет любителей и профессиональных спортсменов и проводится на средства предпринимателей. 
Председатель правления Благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов отметил, что в прошлом году на турнире собрали около двух миллионов рублей. Их вложили в строительство второго казанского хосписа «Наташа», который открылся в апреле этого года. 

Отметим, что данный турнир учрежден в 2022 году при поддержке Министерства здравоохранения РТ и благотворителей ко Дню медицинского работника. Целью турнира является развитие гольфа в РТ и проведение благотворительной акции по сбору средств. В 2022-м все собранные средства также были направлены на строительство хосписа «Наташа».

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В РТ пройдет благотворительный турнир по гольфу
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