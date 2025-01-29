В РТ пройдет горячая линия по изменениям законов при оформлении недвижимости

С 1 марта 2025 года начинает действовать закон, ориентированный на упрощение процесса оформления земельных участков, зданий и сооружений.

Чтобы узнать о нововведениях в сфере недвижимости, жители смогут обратиться на горячую линию, которая пройдет 29 января с 10 до 12 часов. Специалисты Росреестра и Роскадастра по Республике Татарстан ответят на звонки как от граждан, так и от юридических лиц.

По информации пресс-службы Росреестра Татарстана, в ходе горячей линии также можно получить консультации по изменениям в законодательстве, которые вступают в силу с января 2025 года. В числе вопросов — условия для быстрой постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав, оформление договоров дарения и другие нюансы.

Телефон горячей линии: (843) 255-25-71.