В РТ пройдет горячая линия по изменениям законов при оформлении недвижимости

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Республика
29 января 2025  09:14

С 1 марта 2025 года начинает действовать закон, ориентированный на упрощение процесса оформления земельных участков, зданий и сооружений.

Чтобы узнать о нововведениях в сфере недвижимости, жители смогут обратиться на горячую линию, которая пройдет 29 января с 10 до 12 часов. Специалисты Росреестра и Роскадастра по Республике Татарстан ответят на звонки как от граждан, так и от юридических лиц.

По информации пресс-службы Росреестра Татарстана, в ходе горячей линии также можно получить консультации по изменениям в законодательстве, которые вступают в силу с января 2025 года. В числе вопросов — условия для быстрой постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав, оформление договоров дарения и другие нюансы.

Телефон горячей линии: (843) 255-25-71.

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