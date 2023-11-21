В РТ пройдет межрегиональный семинар по вопросам сохранения водоемов

В нем примут участие представители Минприроды РФ, Минстроя РФ, Росводресурсов, Росрыболовства, Росприроднадзора и 16 субъектов страны, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

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Республика
21 ноября 2023  17:07
Автор:
Владислав Косолапкин

Семинар пройдет 24-25 ноября в Казани. На нем будут представлены лучшие проекты регионов по строительству очистных сооружений в бассейне реки Волги, проведен анализ возможности применения технологий и решений этих проектов в других регионах.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ представит пилотный проект рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани, демонтаж трубопровода Озерного месторождения нефти и научно-исследовательскую работу по экореабилитации реки Казанки.

Также будут обсуждаться предложения по совершенствованию природоохранного законодательства, включая вопросы нормирования сбросов сточных вод, которые помогут повысить эффективность и экологическую безопасность использования водных ресурсов предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. Татарстан представит проекты работы на иловых полях и проект геотурбирования, а также работу завода по термической обработке илового осадка. Эти объекты были оценены зампредом правительства Викторией Абрамченко после их посещения.

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