В РТ пройдет межрегиональный семинар по вопросам сохранения водоемов

Семинар пройдет 24-25 ноября в Казани. На нем будут представлены лучшие проекты регионов по строительству очистных сооружений в бассейне реки Волги, проведен анализ возможности применения технологий и решений этих проектов в других регионах.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ представит пилотный проект рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани, демонтаж трубопровода Озерного месторождения нефти и научно-исследовательскую работу по экореабилитации реки Казанки.

Также будут обсуждаться предложения по совершенствованию природоохранного законодательства, включая вопросы нормирования сбросов сточных вод, которые помогут повысить эффективность и экологическую безопасность использования водных ресурсов предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. Татарстан представит проекты работы на иловых полях и проект геотурбирования, а также работу завода по термической обработке илового осадка. Эти объекты были оценены зампредом правительства Викторией Абрамченко после их посещения.