В РТ пройдет первый конкурс «Лучший молодой преподаватель года»

«В Год педагога и наставника, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным впервые запускаем конкурс для молодых педагогов. Цель конкурса — выявить талантливых молодых преподавателей вузов и поддержать развитие их профессионализма. Конкурс пройдет в заочном и очном форматах. Лучшие будут поощрены ценными призами. Победитель конкурса сможет претендовать на включение в Кадровый резерв Раиса Республики Татарстан», - прокомментировал министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Заявочная кампания продлится до 25 ноября. Положение конкурса доступно на сайте Минмолодежи РТ. В рамках заочного этапа необходимо предоставить творческое видео-самопрезентацию, решение преподавательского кейса и портфолио достижений на тему «Почему я решил стать преподавателем в вузе?». Из 30 отобранных на заочном этапе конкурсантов будут выбраны победители в очном этапе, который состоится с 20 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. В рамках очного этапа участники будут представлять свои педагогические технологии, участвовать в деловых играх и проводить открытые лекции. Победители конкурса получат вознаграждение: 1 место - 500 тыс. рублей, 2 место - 350 тыс. рублей, 3 место - 250 тыс. рублей.

Организаторами конкурса выступают Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Министерство образования и науки РТ, Академия наук РТ, Совет ректоров вузов РТ и АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».