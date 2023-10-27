В РТ пройдет первый конкурс «Лучший молодой преподаватель года»

Подать заявку для участия в нем могут преподаватели ВУЗов республики в возрасте до 35 лет и со стажем менее 2-х лет и достижения в научно-исследовательской деятельности. Конкурс был организован при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Республика
27 октября 2023  13:00
Автор:
Владислав Косолапкин

«В Год педагога и наставника, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным впервые запускаем конкурс для молодых педагогов. Цель конкурса — выявить талантливых молодых преподавателей вузов и поддержать развитие их профессионализма. Конкурс пройдет в заочном и очном форматах. Лучшие будут поощрены ценными призами. Победитель конкурса сможет претендовать на включение в Кадровый резерв Раиса Республики Татарстан», - прокомментировал министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.
Заявочная кампания продлится до 25 ноября. Положение конкурса доступно на сайте Минмолодежи РТ. В рамках заочного этапа необходимо предоставить творческое видео-самопрезентацию, решение преподавательского кейса и портфолио достижений на тему «Почему я решил стать преподавателем в вузе?». Из 30 отобранных на заочном этапе конкурсантов будут выбраны победители в очном этапе, который состоится с 20 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. В рамках очного этапа участники будут представлять свои педагогические технологии, участвовать в деловых играх и проводить открытые лекции. Победители конкурса получат вознаграждение: 1 место - 500 тыс. рублей, 2 место - 350 тыс. рублей, 3 место - 250 тыс. рублей.

Организаторами конкурса выступают Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Министерство образования и науки РТ, Академия наук РТ, Совет ректоров вузов РТ и АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на ноябрьские праздники изменится режим работы подразделений ГИБДД
34% татарстанцев вакцинировались от гриппа
Росгвардейцы не позволили мужчине украсть инструменты из частного дома в Казани
В Татарстане экс-директор учреждения предстанет перед судом за мошенничество
В Казани водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
В РТ пройдет первый конкурс «Лучший молодой преподаватель года»
Казанцев приглашают на Суперфинал фестиваля ГТО
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном