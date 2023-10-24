В РТ пройдет V юбилейный лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность»

Событие состоится с 20 по 21 ноября в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. В роли организаторов форума выступают Ассоциация развития аддитивных технологий, Правительство РТ и госкорпорация «Росатом».

Город
24 октября 2023  16:38
Автор:
Владислав Косолапкин

Лидер-форум является главной российской площадкой, на которой представлены последние достижения в области аддитивных технологий. Это событие, которое объединяет ведущих экспертов отрасли, государственных корпораций и институтов развития, науки и бизнес-сообщества для обсуждения развития отечественной индустрии 3D-печати.

В рамках двухдневной программы форума состоится пленарная сессия и панельные дискуссии с участием представителей органов власти, ключевых игроков российского бизнеса и научного сообщества. Основные вопросы дискуссий посвящены текущему состоянию и перспективам рынка аддитивных технологий в стране, разработке и поставкам оборудования, материалов, программного обеспечения для трехмерной печати, а также мерам государственной поддержки аддитивного производства и подготовке квалифицированных кадров.

Важно отметить, что Лидер-форум является масштабным ежегодным событием, которое имеет огромное значение для развития аддитивных технологий в России, где эксперты могут обменяться опытом и знаниями, а также обсудить будущие перспективы.

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