В РТ пройдет V юбилейный лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность»

Лидер-форум является главной российской площадкой, на которой представлены последние достижения в области аддитивных технологий. Это событие, которое объединяет ведущих экспертов отрасли, государственных корпораций и институтов развития, науки и бизнес-сообщества для обсуждения развития отечественной индустрии 3D-печати.

В рамках двухдневной программы форума состоится пленарная сессия и панельные дискуссии с участием представителей органов власти, ключевых игроков российского бизнеса и научного сообщества. Основные вопросы дискуссий посвящены текущему состоянию и перспективам рынка аддитивных технологий в стране, разработке и поставкам оборудования, материалов, программного обеспечения для трехмерной печати, а также мерам государственной поддержки аддитивного производства и подготовке квалифицированных кадров.

Важно отметить, что Лидер-форум является масштабным ежегодным событием, которое имеет огромное значение для развития аддитивных технологий в России, где эксперты могут обменяться опытом и знаниями, а также обсудить будущие перспективы.