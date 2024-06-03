В РТ пройдут комплексные кадастровые работы

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Республика
3 июня 2024  14:37
Автор:
Владислав Косолапкин

Деятельность направлена на реализацию программы «Национальная система пространственных данных», обеспечивающую полноту и качество сведений ЕГРН, сообщает Управление Росреестра по РТ.

Работы пройдут в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тукаевском, Альметьевском, Нижнекамском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Чистопольском районах.

В Казани и Набережных Челнах также будут проведены комплексные кадастровые работы. В этом году планируется проведение работ в 67 кадастровых кварталах, что затронет более 30 тысяч объектов недвижимости. Исполнителем работ является филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, который финансируется из средств федерального бюджета и бюджета республики.

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