В РТ пройдут мероприятия в честь праздника Ураза-байрам

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Республика
8 апреля 2024  17:56
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане 10 апреля состоятся детские и семейные праздники в честь праздника Ураза-байрам. 

Мухтасибаты организуют мероприятия в парках и около мечетей. На них будут всевозможные угощения, к примеру, плов, блины, сладости. Можно будет участвовать в конкурсах, викторинах, эстафетах. А еще будут работать торговые точки, где можно будет приобрести халяльные продукты. Для детей тоже предусмотрены развлечения. 

В Казани сразу на нескольких площадках пройдут семейные праздники.

На Кремлевской набережной и рядом с Национальной библиотекой Татарстана в 13.00 состоится «Рамазан Фест». Программа мероприятия будет насыщенной и интересной.

На пешеходной улице Каюма Насыри мечеть «Аль Марджани» с 13.00 до 16.00 тоже организует семейный фестиваль в честь Ураза-байрам. Ожидается выступление артистов, к примеру, народного артиста РТ Мингола Галиева, заслуженного артиста РТ Ильяса Халикова и других. 

В мечети «Ахмадзаки» с 13.00 начнется праздник, на котором гостей ожидают вагазы хазратов, чтение Куръана детьми и другие активности. 

В программе мероприятия - игры на свежем воздухе, мастер-классы, угощения в виде сладкой ваты, попкорна и хот-догов, а также уникальная халяльная ярмарка. 

В мечети «Гаиля» семейный праздник стартует в 12:30. Гостей ждут разнообразные развлечения: пони, паровозики, батуты, игры для детей, мастер-классы, а также вкусный плов и многое другое.

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