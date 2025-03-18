В РТ прорабатывают возможность строительства ВСМ между Казанью и Закамьем

В Татарстане изучают возможность строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Казанскую и Закамскую агломерации. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. По его словам, с Российскими железными дорогами (РЖД) ведутся переговоры о расширении транспортной сети, включая как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Кроме того рассматриваются варинты смтроительства железнодорожного сообщения между аэропортом Казани и аэропортом Бегишево в Нижнекамске. И строительство железнодорожной ветки от Нижнекамска до аэропорта Бегишево.

По словам Муллина, реализация проекта высокоскоростной магистрали станет серьезным импульсом для развития обеих агломераций, улучшив транспортную доступность и стимулируя экономический рост.

Развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство высокоскоростной магистрали и модернизацию аэропорта Бегишево, направлено на улучшение логистики, повышение мобильности населения и стимулирование экономического роста в регионе.