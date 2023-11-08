В РТ проверят 80 заправок на качество топлива

В республике проходит месячник качества моторного топлива, в рамках которого планируется отобрать 220 проб на 80 АЗС. Об этом сообщил заместитель начальника ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Шамиль Гумеров.

Республика
8 ноября 2023  18:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Проверки ежегодно проводятся по поручению Правительства РТ. В общей сложности с начала года проверено более 1,5 тысяч проб. Значительных отклонений от ГОСТа не было выявлено.

Если проба выявляет несоответствие, проводится арбитражная проба. Отклонения от ГОСТа сократились с 30% в 2005 году до 1% в наши дни. Некачественное топливо чаще встречается на маленьких АЗС в сельских районах. Результаты текущих проверок будут известны в конце ноября. В случае нарушений информация направляется в Прокуратуру. За отклонение от требований штраф составляет 1% от годовой выручки или не менее 500 тыс. рублей.

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