В РТ проверят 80 заправок на качество топлива

Проверки ежегодно проводятся по поручению Правительства РТ. В общей сложности с начала года проверено более 1,5 тысяч проб. Значительных отклонений от ГОСТа не было выявлено.

Если проба выявляет несоответствие, проводится арбитражная проба. Отклонения от ГОСТа сократились с 30% в 2005 году до 1% в наши дни. Некачественное топливо чаще встречается на маленьких АЗС в сельских районах. Результаты текущих проверок будут известны в конце ноября. В случае нарушений информация направляется в Прокуратуру. За отклонение от требований штраф составляет 1% от годовой выручки или не менее 500 тыс. рублей.