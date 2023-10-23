В РТ проходит месячник проверки качества моторного топлива

Образцы будут исследоваться в аттестованной лаборатории по семи показателям. Результаты анализа будут переданы владельцам АЗС, а в случае обнаружения серьезных или повторных нарушений информация будет передана в контрольно-надзорные органы. В ходе месячника планируется проверить 150 АЗС по всей республике.