Образцы будут исследоваться в аттестованной лаборатории по семи показателям. Результаты анализа будут переданы владельцам АЗС, а в случае обнаружения серьезных или повторных нарушений информация будет передана в контрольно-надзорные органы. В ходе месячника планируется проверить 150 АЗС по всей республике.
В РТ проходит месячник проверки качества моторного топлива
В Татарстане начался месячник по мониторингу качества моторного топлива, который будет проводиться на АЗС и нефтебазах. ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» сообщает, что проверки будут проводиться на объектах розничной и оптовой торговли.