В РТ проходит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

В Татарстане с 27 января по 15 марта 2025 года проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Он отметил, что соревнования пройдут по 215 компетенциям в основной возрастной категории и 115 – в категории «Юниоры». Всего в конкурсе примут участие более 1,3 тыс. студентов средних специальных учебных заведений и 650 школьников.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа.

К слову, всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия Чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей.