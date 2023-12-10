В РТ проходят дополнительные выборы муниципальных депутатов

«На 29 мандатов депутатов городских и сельских советов претендуют 116 кандидатов — представители региональных отделений политических партий и кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения», - сообщили в телеграм-канале ЦИК.

В Ютазинском, Агрызском, Тукаевском, Аксубаевском, Менделеевском, Альметьевском, Апастовском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Кукморском, Зеленодольском, Елабужском районах, а также в Нижнекамске и Нурлате проходит голосование. В них могут принять участие более 16 тыс. жителей республики.

Голосование будет продолжаться до 20.00.