В Татарстане рабочий погиб, попав в ленту транспортера

Утром 21 ноября в деревне Илебер Сабинского района на производственной площадке компании «Лен» погиб 57-летний рабочий. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, потерпевший работал оператором на ленте по производству льноволокна. Мужчина поднялся по лестнице к устройству, и, по неустановленной пока причине, его затянуло в пространство между роликом и лентой транспортера. Рабочий скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что на участке строительства трассы М12 водитель экскаватора случайно убил рабочего, ударив его ковшом.

Инцидент произошел у деревни Гребени Верхнеуслонского района. 65-летний экскаваторщик по неосторожности запустил ковш и нанес удар по рабочему, который в тот момент заправлял машину. От полученных повреждений он умер на месте.