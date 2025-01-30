В РТ растет число малонаселенных пунктов без торговых точек по продаже алкоголя

В Татарстане 487 малонаселенных пунктов не имеют торговых точек для продажи алкоголя. За последний год количество таких сел и деревень увеличилось на 73. Об этом сообщает Жаудат Ахметханов, руководитель Госалкогольинспекции республики.

По его словам, на территории республики насчитывается примерно 1,2 тысячи сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные торговые объекты, а в остальных местах алкоголь не реализуется. Ахметханов подчеркнул, что теневые предприниматели пользуются данной ситуацией для осуществления нелегальной торговли.