В РТ растет число малонаселенных пунктов без торговых точек по продаже алкоголя

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Республика
30 января 2025  16:49

В Татарстане 487 малонаселенных пунктов не имеют торговых точек для продажи алкоголя. За последний год количество таких сел и деревень увеличилось на 73. Об этом сообщает Жаудат Ахметханов, руководитель Госалкогольинспекции республики.

По его словам, на территории республики насчитывается примерно 1,2 тысячи сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные торговые объекты, а в остальных местах алкоголь не реализуется. Ахметханов подчеркнул, что теневые предприниматели пользуются данной ситуацией для осуществления нелегальной торговли.

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В РТ растет число малонаселенных пунктов без торговых точек по продаже алкоголя
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