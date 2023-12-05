В РТ растет заболеваемость сифилисом

В Татарстане в 2022 году по сравнению с предыдущим заболеваемость сифилисом увеличилась на 27,2%, в том числе по Казани - на 29,3%. За 10 месяцев этого года рост по РТ составил 26%, по Казани - 34%. Об этом «КВ» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии ПФО, главный врач ГАУЗ «РККВД» Искандэр Минуллин.

Он уточнил, что отмечается рост манифестных форм сифилиса, то есть с выраженными клиническими проявлениями. Однако 85% заболевших все же составляют пациенты со скрытыми формами.

- Ожидается, что в 2035 году будет вспышка заболеваемости сифилиса, потому что с каждым годом наблюдается тенденция к увеличению в целом по РФ, - продолжил Искандэр Кагапович. - Идет рост заболеваемости острозаразными формами сифилиса, наблюдается наличие тяжелых госпитально зависимых форм, в том числе раннего и позднего нейросифилиса с развитием осложнений. Есть рост заболеваемости в группах высокого поведенческого риска на 5% - это алкоголики, наркоманы, люди, занимающиеся проституцией. Порядка 8,8% пациентов помимо сифилиса имеют ВИЧ-инфекцию.

Итак, за 10 месяцев 2023 года всего зарегистрировано 524 случая сифилиса (за весь 2022 год - 510 случаев). Из них 204 случая позднего скрытого сифилиса, 143 случая неуточненного сифилиса, 5 случаев нейросифилиса, 107 случаев сифилиса выявлены при проведении медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кстати

В Татарстане за 2020 - 2022 годы наблюдается снижение заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, на 21%. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 3538 случаев заразных кожных болезней, в том числе 3035 случаев дерматофитии (инфекционное заболевание грибковой этиологии, вызываемое дерматофитами, с поражением слоев кожи, содержащих кератиноциты) и 503 случая чесотки. Рост заболеваемости дерматофитией составил 14,1%, в 1,5 раза увеличилось число случаев чесотки.