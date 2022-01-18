В РТ Росгвардия совместно с МВД за 2021 год изъяла более 22,5 кг наркотических веществ

В Управлении Росгвардии по РТ подвели итоги служебно-боевой деятельности в 2021 году. В работе совещания приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, представители взаимодействующих структур, командиры и руководители подразделений ведомства. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Так, в Татарстане Росгвардия совместно с МВД по РТ за 2021 год изъяла 20 единиц огнестрельного оружия, более 700 боеприпасов и свыше 1 кг взрывчатых веществ. По подозрению в совершении преступлений задержано 242 человека, изъято более 22,5 кг наркотических веществ. Во время оказания поддержки сотрудникам СКР по РТ в казну возвращено более 1 млрд рублей.

Специалистами-взрывотехниками выполнено свыше 180 задач по обследованию мест массового пребывания людей по выявлению и обезвреживанию опасных предметов.

«Сегодня Управление [Росгвардии] обладает мощным кадровым и техническим потенциалом, имеет хорошо оснащенные и мобильные подразделения», — отметил Алексей Песошин.

Премьер-министр Татарстана заметил, что большая работа проводится сотрудниками лицензионно-разрешительной работы. В прошлом году изъято 850 единиц огнестрельного оружия, за нарушения правил хранения и сроков регистрации оружия привлечено к административной ответственности более 2 тыс. граждан и юрлиц.