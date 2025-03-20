В РТ с начала года на дорогах погибли 44 человека

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Республика
20 марта 2025  12:36

С начала 2025 года на дорогах Татарстана произошло 507 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 44 человека и 665 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период весенних каникул и предотвращению аварий с участием мототранспорта.

Основной причиной смертей на дорогах стал выезд на встречную полосу, который привел к гибели 19 человек. Еще девять человек погибли в результате наездов на пешеходов, а три человека – из-за непристегнутых ремней безопасности.

— Ситуация на дорогах остается напряженной. Выезд на встречную полосу продолжает оставаться одной из главных причин смертельных аварий. Мы призываем водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях весенней распутицы, — отметил Самигуллин.

Госавтоинспекция также акцентирует внимание на необходимости использования ремней безопасности и соблюдения скоростного режима. Ведомство продолжает проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности, включая рейды по выявлению нарушений ПДД и информационные кампании для водителей и пешеходов.

Эксперты подчеркивают, что весенний период традиционно считается одним из самых опасных на дорогах из-за ухудшения погодных условий и увеличения активности пешеходов. Власти и правоохранительные органы призывают всех участников дорожного движения быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что в Татарстане регулярно проводятся мероприятия по повышению безопасности на дорогах, включая установку дополнительных камер фиксации нарушений и модернизацию дорожной инфраструктуры. Однако, как показывают статистические данные, ключевым фактором остается человеческий фактор, и только совместные усилия властей и граждан помогут снизить количество аварий и сохранить жизни.

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