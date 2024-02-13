В РТ сняли семью маралов, выстроившихся на завтрак

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Республика
13 февраля 2024  15:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Копытный "коллектив" был преимущественно женским, однако среди маралух выделялись и самцы. 

Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Семейство маралов сняли на территории Мешинского заказника.

Они с огромным аппетитом поедали сено и соль. А самцы-рогачи дополнительно получили по три килограмма овса, силоса и сенажа и вдвое больше сена.

На таком прикорме копытные пробудут до конца марта. На помощь им ежедневно приходят сотрудники Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира. Они чистят снег с крыш, кормушки и солонцы, чтобы те не ломались под тяжестью снега и протаптывают тропы для облегчения прохода животным до корма и соли. Ведь в гости наведываются еще косули и зайцы.

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